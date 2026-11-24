La inseguridad preocupa a los vecinos de Colcapirhua. Una estudiante adolescente vivió momentos de terror cuando fue interceptada por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta y que intentaron asaltarla mientras se dirigía a realizar un trabajo práctico.

El hecho ocurrió el sábado, aproximadamente a las 18:00, cuando uno de los delincuentes descendió de la motocicleta y amenazó a la joven con un cuchillo. Sin embargo, la estudiante logró esquivar el ataque y escapar del lugar. El violento episodio quedó registrado por cámaras de seguridad.

Tras conocerse las imágenes, los vecinos expresaron su preocupación y exigieron mayor presencia policial, debido a que aseguran que los asaltos se estarían volviendo frecuentes en el sector.

"El hecho ha sucedido el sábado, era de día, a las seis de la tarde. A una muchacha que estaba yendo a hacer un trabajo práctico, dos antisociales en moto la han atacado y la han intimidado con un cuchillo. Es preocupante esta situación; la muchacha está bastante asustada", relató una de los vecinos.

Pero el reclamo no se limita a la inseguridad. Los habitantes también denunciaron que una posta policial cercana no estaría funcionando por falta de personal, recursos y combustible.

"Tenemos una posta muy cerca, pero no tiene personal. Nos indican que es por falta de personal, recursos y combustible, y no funciona. Es preocupante, porque puede pasarle a cualquier miembro de nuestra familia", manifestó la vecina.

Asimismo, pidieron a las autoridades coordinar acciones para reforzar la vigilancia en el sector, especialmente en inmediaciones de una cancha deportiva donde, según los denunciantes, se reunirían personas que generan preocupación entre los habitantes.

"Pedimos seguridad por parte de las autoridades, porque este lugar es silencioso y abajo hay una canchita donde los antisociales se juntan. Quisiéramos que coordinen las autoridades", reclamó un vecino.

Ante esta situación, los habitantes de Colcapirhua piden mayor patrullaje policial y controles preventivos.