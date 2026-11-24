Los padres de familia de unidades educativas privadas rechazan un posible incremento de las pensiones escolares para la gestión 2027 y anunciaron que asumirán acciones legales si las autoridades autorizan una subida sin un estudio técnico que la respalde.

Ernesto Suárez, presidente de la Asociación de Padres de Familia, manifestó su preocupación por la situación económica que atraviesan las familias y señaló que todavía esperan la emisión de la Resolución Ministerial 01-2027.

El representante recordó que la normativa 01-2026 prohíbe el incremento de las mensualidades sin un estudio técnico de los ministerios de Economía y Educación. En ese sentido, aseguró que no conocen ningún informe que justifique una posible modificación de las pensiones.

"Vamos a esperar que se elabore esta normativa y en base a ser negativa para los padres de familia, Marcela, vamos a interponer el recurso revocatorio", anunció Suárez.

Asimismo, cuestionó que algunas unidades educativas particulares hayan incrementado sus pensiones pese a la prohibición y afirmó que existen denuncias por estos cobros. Consideró que permitir aumentos en determinados colegios mientras otros acatan la disposición genera un trato desigual.

Suárez también advirtió que varias familias ya buscan cupos en colegios fiscales y de convenio debido a que sus ingresos no les permiten continuar pagando una educación privada.

"De que va a existir migración, va a haber migración, va a haber un flujo migratorio tremendo", sostuvo.

Por otra parte, cuestionó la falta de respuestas del Ministerio de Educación en las reuniones sostenidas con representantes de los nueve departamentos. Indicó que el viernes 20 de noviembre se reunieron con autoridades técnicas, pero no llegaron a acuerdos porque los funcionarios no tenían facultades para firmar convenios.

También señaló que en la reunión del lunes 23 de noviembre esperaban la presencia de la viceministra, pero nuevamente fueron atendidos por el director y personal técnico. Según Suárez, una funcionaria reconoció que no existe un informe técnico nacional que establezca la edad de ingreso de los niños a las unidades educativas.

Finalmente, pidió a las autoridades abrir un diálogo y avanzar en cambios estructurales para mejorar la educación, en medio de la preocupación de las familias por los costos y las condiciones para la gestión escolar 2027.