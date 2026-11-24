Adultos mayores beneficiarios de la Renta Dignidad podrán recibir hasta Bs 850 durante el periodo de pago de fin de año. El monto acumulado corresponde a tres conceptos económicos destinados a quienes no cuentan con una jubilación contributiva y cumplen los requisitos establecidos.

El monto está compuesto por tres pagos:

Bs 350: mensualidad de la Renta Dignidad para los adultos mayores sin jubilación.

Bs 350: aguinaldo de Navidad correspondiente a la Renta Dignidad.

Bs 150: beneficio adicional del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE).

De esta manera, los beneficiarios que tengan habilitados los tres componentes podrán recibir un total de Bs 850.

Publicación Gestora.

¿Quiénes pueden cobrar este dinero?

El beneficio está dirigido a adultos mayores de 60 años o más, de nacionalidad boliviana y residentes en el país, que reciben la Renta Dignidad sin contar con una jubilación contributiva y cumplen las condiciones para acceder a los pagos correspondientes.

De acuerdo con la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, el beneficio adicional del programa PEPE no reduce ni afecta el pago del aguinaldo de la Renta Dignidad.

Además, quienes no puedan acudir a cobrar en la fecha asignada no pierden el beneficio, ya que pueden hacerlo posteriormente en las entidades financieras habilitadas.