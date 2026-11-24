Las temperaturas que se proyectaban para 2040 podrían sentirse ya en 2027. Así lo advirtió el ambientalista Julio Rojas, quien alertó que el calentamiento global está acelerando los escenarios climáticos y que Bolivia podría enfrentar condiciones más extremas durante la próxima gestión.

"Las temperaturas del 2040 ya las vamos a sentir el 2027 y eso es realmente algo que nos tiene que alarmar", sostuvo Rojas, al explicar que el incremento de las temperaturas del océano Pacífico está modificando las proyecciones sobre el fenómeno de El Niño 2026-2027.

Según el especialista, inicialmente se estimaba que este fenómeno alcanzaría su punto máximo entre noviembre y diciembre de 2026, pero ahora se prevé que el pico llegue entre diciembre de este año y enero de 2027. Además, existe la posibilidad de un segundo calentamiento del Pacífico a mediados de 2027, lo que podría intensificar las alteraciones climáticas.

El ambientalista mencionó que Bolivia ya experimenta consecuencias de estos cambios, con inundaciones en algunas regiones, sequías en otras y temperaturas elevadas en el oriente. Como ejemplo, señaló que Cobija registró 38 grados centígrados, con una sensación térmica de 44 grados.

Rojas advirtió que estas condiciones podrían favorecer incendios forestales de mayor magnitud durante 2027. Recordó que en 2024 se quemaron más de 10,7 millones de hectáreas de bosques, según los datos que presentó durante la entrevista.

También alertó sobre los efectos de las olas de calor en la salud, especialmente en adultos mayores, niños y mujeres embarazadas. Recomendó evitar la exposición prolongada al sol entre las 12:00 y las 15:00, periodo en el que se registran los niveles más altos de radiación y temperatura.

Otro de los efectos señalados es la disminución de los niveles de agua en lagos y otros cuerpos hídricos, debido a las altas temperaturas y las lluvias por debajo de lo normal. Además, explicó que el retroceso de los glaciares se está acelerando y recordó que el glaciar de Chacaltaya desapareció en 2008, antes de las proyecciones más pesimistas que estimaban su desaparición entre 2012 y 2018.

Ante este panorama, Rojas planteó frenar la deforestación, impulsar programas de reforestación a gran escala y cuidar los recursos hídricos. "Tenemos que hacer cambios en nuestras acciones, en nuestra forma de vida, y obviamente podamos cuidar el agua, podamos cuidar nuestros bosques".