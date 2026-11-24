La subida del precio del diésel comienza a generar preocupación y reacciones en el sector del transporte. En Chuquisaca, los choferes anunciaron el repliegue de sus unidades y convocaron a un ampliado de emergencia para definir posibles medidas frente al incremento del carburante.

La Federación Departamental de Choferes de Chuquisaca confirmó que la reunión se realizará este martes 24 de noviembre, a partir de las 14:00, ante el nuevo precio del diésel que entró en vigencia desde las 00:00.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el litro de diésel cuesta ahora Bs 20,57, lo que representa un incremento de Bs 2,62 respecto al precio anterior de Bs 17,95. La subida equivale aproximadamente al 14,6%.

Las medidas de emergencia alcanzan al servicio de micros y al transporte interprovincial e interdepartamental, sectores que utilizan este combustible para desarrollar sus actividades.