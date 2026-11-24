La muerte de un joven de 23 años durante una pelea clandestina en una discoteca del centro de La Paz reavivó los cuestionamientos por la falta de controles municipales y los vacíos legales en la regulación de locales nocturnos. La concejal Carola Antezana advirtió que la normativa vigente no establece parámetros claros y anunció que trabaja en una propuesta para endurecer las sanciones.

La autoridad recordó que este hecho se suma a otras muertes registradas recientemente en centros nocturnos, entre ellas las tres víctimas del bar conocido como "El Profe", y cuestionó que, pese a las denuncias de vecinos, los establecimientos vuelvan a operar.

Antezana señaló que presentó una minuta de comunicación para recomendar al Ejecutivo municipal auditorías que permitan evaluar las políticas de control y verificar el cumplimiento de las normas en establecimientos donde se expenden bebidas alcohólicas.

También cuestionó la falta de respuestas de la Subalcaldía del Macrodistrito Centro y del alcalde.

"¿Cuándo va a tomar el control el gobierno?", manifestó, al considerar que la protección de la vida no requiere mayor presupuesto, sino voluntad de las autoridades para actuar.

Sobre las peleas clandestinas, la concejal sostuvo que no corresponde organizar este tipo de actividades en bares y discotecas, especialmente cuando no existen condiciones de seguridad ni protección para los participantes.

La autoridad identificó vacíos en la Decreto Municipal 031/2024, relacionada con el control de bebidas alcohólicas, y explicó que una propuesta para abrogarla ya había sido presentada y derivada a la Comisión de Desarrollo Humano y Culturas.

"Necesitamos indagar bien todos los vacíos. Estamos trabajando ya con asesores", indicó. Añadió que busca impulsar una normativa más estricta que establezca límites claros para las actividades en locales nocturnos.

Entre las medidas que plantea están el cierre definitivo de establecimientos clandestinos y multas más elevadas para quienes incumplan las disposiciones. Asimismo, pidió que la Policía investigue y procese penalmente a los organizadores de estas actividades cuando corresponda.

Finalmente, Antezana instó al alcalde y a las autoridades municipales a pronunciarse sobre los controles que se realizan y las acciones que asumirán para evitar nuevas muertes en centros nocturnos.