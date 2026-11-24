La Fiscalía Departamental de Santa Cruz tiene nueva autoridad. Rose María Barrientos Ruiz fue posesionada oficialmente este martes como fiscal departamental, luego de la renuncia de Jimmy Fernando López Rojas, quien dejó el cargo por problemas de salud que lo obligaban a ausentarse del país para recibir tratamiento médico.

El acto de juramento y posesión se realizó en las oficinas de la Fiscalía General del Estado, en la ciudad de Sucre, y estuvo a cargo de José Armando Urioste Viera, fiscal general del Estado interino de Bolivia.

Durante la ceremonia, Urioste dio inicio al acto con la siguiente declaración: “Se instala el formalmente el presente acto de juramente y posesión de la doctora Rose María Barrientos Ruiz en calidad de fiscal representante del distrito fiscal del departamento de Santa Cruz”.

Posteriormente, invitó a la nueva autoridad a realizar el juramento de ley, de acuerdo con sus convicciones religiosas.

“Jura usted por Dios, la patria, la CPE y la Ley de la República cumplir a cabalidad la encomienda que hoy le ha dispuesto la Fiscalía General del Estado en calidad de fiscal departamental de Santa Cruz”, preguntó Urioste.

“Sí, juro”, respondió Barrientos, quien de esa manera asumió formalmente la responsabilidad de dirigir la Fiscalía Departamental de Santa Cruz.

Tras escuchar su respuesta, el fiscal general interino concluyó el acto con la declaración: “Queda usted posesionada como fiscal departamental de Santa Cruz”.

Barrientos llega a este cargo luego de desempeñarse como fiscal de materia en Santa Cruz, con participación en investigaciones relacionadas con delitos contra la vida.

Su designación se produce pocas horas después de que Jimmy Fernando López Rojas anunciara públicamente su renuncia, el lunes 23 de noviembre, durante una conferencia de prensa, en la que explicó que debía apartarse de sus funciones por motivos de salud y viajar al exterior para recibir tratamiento médico.