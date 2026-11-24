Personal de la Policía y del Ministerio Público realizó una inspección en la vivienda del ciudadano brasileño de 35 años que fue acribillado la noche de este lunes en la ciudad de Cochabamba.

El abogado de la familia de la víctima, Adolfo Paniagua, informó que durante el procedimiento se realizó un registro del inmueble para identificar posibles indicios relacionados con el hecho.

“Se están buscando algún tipo de indicios que puedan conducir al esclarecimiento del hecho; se hace un registro del lugar”, indicó el jurista.

El violento ataque se registró en inmediaciones de las avenidas Oblitas y Libertador, a unos 100 metros de la Plaza de las Banderas. La víctima fue baleada mientras se encontraba en el interior de un taxi.

De acuerdo con los datos oficiales de la investigación y su ficha migratoria, el fallecido fue identificado como Jason Antonio Chagas Ferreira, de 35 años.

Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del asesinato y determinar quiénes están detrás del crimen.