Ante la renuncia del Fiscal Departamental de Santa Cruz, el gobernador Juan Pablo Velasco planteó abrir el debate sobre la descentralización del Ministerio Público y modificar el mecanismo de designación de estas autoridades para que la elección pase a manos de las respectivas asambleas legislativas departamentales.

A través de una publicación, Velasco sostuvo que la coyuntura representa una oportunidad para impulsar cambios en la administración de justicia y profundizar las autonomías.

El gobernador explicó que los artículos 225, 226 y 227 de la Constitución Política del Estado establecen la estructura y los principios del Ministerio Público, pero no determinan expresamente quién debe designar a los fiscales departamentales.

Actualmente, esa atribución corresponde al Fiscal General del Estado por disposición del artículo 33 de la Ley 260.

En ese sentido, propuso modificar principalmente ese artículo para que los fiscales departamentales sean elegidos por sus respectivas asambleas legislativas, mediante concursos públicos de méritos y evaluaciones técnicas transparentes.

La designación requeriría el respaldo de dos tercios del total de los integrantes de cada asamblea.

La propuesta también contempla que las autoridades tengan un mandato de seis años sin posibilidad de reelección y que cuenten con garantías de independencia funcional frente a las autoridades políticas nacionales y departamentales.

Para llevar adelante la iniciativa, Velasco planteó que desde la Gobernación de Santa Cruz se elabore y presente un proyecto de modificación de la Ley 260 ante la Asamblea Legislativa Plurinacional. Como fundamento, mencionó el artículo 162 de la Constitución, que reconoce a los gobiernos autónomos la facultad de presentar iniciativas legislativas nacionales.

"No se trata de reemplazar el control político centralizado por un control político departamental. Se trata de distribuir el poder, fortalecer la meritocracia y construir instituciones verdaderamente independientes", señaló el gobernador.

Finalmente, Velasco afirmó que las autonomías deben traducirse en leyes, competencias y transformaciones institucionales concretas. Consideró que este planteamiento podría convertirse en una primera señal de cambio en el Ministerio Público y en la justicia boliviana.