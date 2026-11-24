Seis impactos de bala terminaron con la vida de Jason Antonio Chagas Ferreira, el ciudadano brasileño de 35 años que fue acribillado la noche del lunes en Cochabamba. Los resultados de la autopsia médico-forense confirmaron que los disparos se concentraron en la región torácica.

El fiscal departamental de Cochabamba, Eddy Ordoñez, informó que ya se cuenta con los resultados del examen forense y que el Ministerio Público continúa investigando las circunstancias del asesinato.

“Hemos tenido ya los resultados de la autopsia médico-forense. La misma ha determinado seis impactos de bala en la región torácica”, señaló la autoridad.

Asimismo, Ordoñez reveló que, durante la revisión de los antecedentes de la víctima, se identificó un proceso del año 2015 vinculado al tráfico de sustancias controladas, que ya se encuentra concluido.

“Por ello, el Ministerio Público no está descartando ninguna hipótesis que haya motivado el fallecimiento violento de esta persona a manos de terceras personas”, agregó.

El ataque armado ocurrió alrededor de las 20:00 del lunes, en inmediaciones de las avenidas Oblitas y Libertador, a unos 100 metros de la Plaza de las Banderas.

De acuerdo con los datos preliminares de la investigación, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron el taxi blanco de servicio público en el que se encontraba el ciudadano brasileño y abrieron fuego directamente contra él. Después del ataque, los agresores escaparon del lugar.

La Fiscalía continúa con las investigaciones para esclarecer el móvil del crimen, identificar a los responsables y establecer si el antecedente de la víctima tiene alguna relación con el violento asesinato.