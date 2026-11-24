Un incendio se registró durante la madrugada de este lunes 23 de noviembre en una propiedad del actor Will Smith, ubicada en Calabasas, California, Estados Unidos.

Las llamas afectaron un galpón de mantenimiento dentro del terreno donde se encuentra su residencia, pero fueron controladas sin dejar personas heridas.

Según informó el medio estadounidense Page Six, el aviso a los servicios de emergencia se realizó cerca de la medianoche. Bomberos y agentes acudieron hasta la propiedad, situada en Cold Canyon Road, para atender el fuego.

Un vocero del Departamento del Sheriff de Malibu/Lost Hills confirmó que no se registraron lesionados y señaló que el incendio tuvo un origen accidental.

La propiedad tiene una extensión aproximada de 61 hectáreas y alberga una residencia valorada en más de 41 millones de dólares, donde viven Will Smith y su esposa, Jada Pinkett Smith.

Tras conocerse el hecho, circularon imágenes de vehículos de emergencia, luces intermitentes y columnas de humo en el lugar.

No es la primera vez que la residencia enfrenta un incidente de este tipo. En 2021, otro incendio afectó la vivienda y se habría iniciado en el sótano, mientras que en enero de 2025 la familia también habría tenido que evacuar por el avance del incendio de Palisades, en California.