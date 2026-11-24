El magnate Elon Musk celebró este lunes el regreso de Jensen Huang como consejero delegado de Nvidia, menos de dos semanas después de su salida de la compañía, y consideró que la decisión inicial de apartarlo había sido un error.



"Se ha rectificado el error", escribió Musk en su cuenta de X después de que Nvidia anunciara que su consejo de administración había decidio restituir a su cofundador a la dirección ejecutiva.



En otra publicación anterior, el magnate dijo: "Está hecho".



Musk había expresado públicamente su desacuerdo con la salida de Huang e incluso afirmó que estaba dispuesto a contratarlo tras hacerse pública su dimisión el pasado 12 de noviembre.



Las acciones de la tecnológica subían este lunes en torno a un 30 % después de que la compañía anunciara el regreso de Huang, apartado del cargo tras las revelaciones sobre sus relaciones extramatrimoniales, una de ellas con una mujer sospechosa de colaborar con la inteligencia china.



Nvidia explicó hoy que el regreso de Huang no supone un riesgo para la seguridad nacional y que el directivo colaborará plenamente con una investigación interna sobre los informes de que fue objeto de una operación de inteligencia extranjera.



También el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró esta mañana que la tecnológica restituyera a Huang, que dejó la compañía el pasado 12 de noviembre envuelto en el escándalo por sus infidelidades con Alice Huang, ejecutiva de la empresa Megaspeed. EFE