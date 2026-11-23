Seis mujeres denunciaron al odontólogo Jean José Dunga, de 41 años, por presuntamente transmitirles el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) de manera intencional durante sus relaciones sentimentales en el estado de Rondônia, en Brasil. La Fiscalía investiga las acusaciones y solicitó una nueva orden de detención ante la posibilidad de que existan más víctimas.

Las denunciantes pasaron de cuatro a seis después de que el caso se hiciera público. Las dos nuevas afectadas se comunicaron con el Centro de Asistencia a las Víctimas (Navit), donde prestaron sus testimonios, de acuerdo con la Fiscalía de Rondônia (MP-RO), de acuerdo al medio brasileño G1.

El odontólogo ya fue condenado en agosto de 2026 a cinco años de prisión, bajo régimen semiabierto, y al pago de 50.000 reales brasileños por daños y perjuicios, en un proceso relacionado con una de las denunciantes. Además, enfrenta otro proceso penal que involucra a otras tres mujeres.

Investigan una posible transmisión intencional

De acuerdo con la investigación, las nuevas denunciantes señalan al profesional por lesiones corporales agravadas que habrían provocado su infección por VIH.

La Fiscalía sostiene que el acusado conocía su diagnóstico desde hacía aproximadamente diez años, pero presuntamente decidió no seguir el tratamiento antirretroviral. También investiga si esa decisión estuvo relacionada con la presunta transmisión del virus a sus parejas.

Imagen referencial genera con IA: Red Uno

El organismo identificó un posible patrón de acercamiento romántico a mujeres, tanto en relaciones breves como duraderas. Consultada por g1, la defensa del odontólogo manifestó que no tenía conocimiento de nuevas posibles víctimas.

Entre los testimonios conocidos está el de una mujer identificada con el nombre ficticio de Marta, utilizado para proteger su identidad y la de su familia.

Según relató a G1, mantuvo una relación breve con el dentista y posteriormente comenzó a presentar molestias persistentes, como infecciones que no mejoraban con antibióticos, dolores corporales, enrojecimiento, picazón, dolor de cabeza y fatiga.

Después de someterse a varias pruebas, recibió el diagnóstico de VIH. La mujer contó que descubrió que su expareja era el mismo hombre investigado cuando acudió a un especialista en enfermedades infecciosas.