Dos niñas de 4 y 8 años resultaron heridas y tuvieron que ser hospitalizadas luego de que una estructura de iluminación se desplomara sobre unos columpios suspendidos durante una función de circo en la ciudad de Tomsk, Rusia.

El accidente generó momentos de tensión entre los asistentes y motivó una investigación de la Fiscalía para establecer las causas del incidente y determinar posibles responsabilidades.

El hecho ocurrió durante el intervalo de 15 minutos entre los números del espectáculo, cuando las menores participaban en un juego de columpios aéreos instalado bajo la cúpula de una carpa de circo.

Según los primeros reportes, la actividad se ofrecía a los visitantes a cambio de un pago adicional. De pronto, una estructura que sostenía equipos de iluminación cedió y cayó sobre el atractivo en el que se encontraban las niñas.

Tras el accidente, las pequeñas fueron trasladadas a un centro médico para recibir atención. El caso fue tomado por el Comité de Investigación de Rusia, que abrió un proceso penal por la presunta prestación de servicios que no cumplen con las normas de seguridad.