El papa León XIV compartió un almuerzo con 1.300 personas en situación de pobreza en el aula Pablo VI del Vaticano, durante la Décima Jornada Mundial de los Pobres. En la ocasión, pidió que cada familia pueda vivir unida y en paz, y que “a nadie le falte lo necesario para vivir”.

La actividad retomó la tradición iniciada por su antecesor, el papa Francisco, de compartir una comida con personas necesitadas en esta celebración. Por segundo año consecutivo, León XIV encabezó el encuentro, que reunió a invitados seleccionados por 20 organizaciones benéficas de Roma, parroquias y asociaciones, de acuerdo a datos de EFE e Infobae.

Después del rezo del Ángelus, el pontífice explicó que la iniciativa busca promover la solidaridad. “Me gustaría que fuera un ejemplo de un estilo de vida cotidiano. El estilo de la solidaridad fraternal, que no deja a nadie solo en momentos de necesidad”, expresó.

Antes de bendecir los alimentos, agradeció al arzobispo español Luis Marín, responsable del Dicasterio para el Servicio de la Caridad y organizador del encuentro, además de las personas que colaboraron en la preparación del almuerzo.

Durante la oración, León XIV pidió por las familias y quienes atraviesan dificultades económicas. “Señor, ayúdanos a ser testigos de tu amor. Concede a cada familia la alegría de estar unida en paz. Que a nadie le falte lo necesario para vivir”, afirmó.

El papa León XIV agradece por el almuerzo. Foto: Vatican Media

El almuerzo también llegó a albergues

Los invitados ocuparon 106 mesas, con capacidad para 12 personas cada una. Algunos compartieron directamente el almuerzo con el pontífice. Al finalizar, todos recibieron un obsequio con productos de higiene.

La celebración también se extendió a comedores sociales y albergues de Roma, donde se ofreció una comida especial para las personas que no pudieron asistir al Vaticano.

Luis Marín explicó a los medios vaticanos que la iniciativa buscó ampliar el encuentro para llegar a quienes no podían estar en el aula Pablo VI. “Nos gustaría recibir a todos en el Aula Pablo VI, pero no es posible”, señaló.

Para la preparación de los almuerzos se recibieron donaciones de distintas regiones de Italia, España y Polonia. Entre los aportes destacó el de la Fundación Cascajares, que entregó 150 pavos criados entre Salamanca y Dueñas, en la provincia española de Palencia.

El menú incluyó pavo asado, puré de patatas, compota de manzana con romero y salsa de frutos rojos. La preparación estuvo inspirada en una receta de la cocina pontificia del siglo XVI, durante el papado de Pío V y la época del cocinero Bartolomeo Scappi.