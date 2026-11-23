En el estado mexicano de Veracruz existe una pequeña comunidad que se ha ganado un sobrenombre particular: el pueblo de los exorcismos.

Se trata de Puente Jula, ubicado en el municipio de Paso de Ovejas, donde decenas de creyentes y visitantes llegan a la parroquia de San Miguel Arcángel para participar en ceremonias de sanación y liberación espiritual.

La práctica se mantiene desde hace más de cuatro décadas y atrae a personas procedentes de diferentes regiones de México e incluso del extranjero, muchas de ellas con la esperanza de encontrar alivio ante situaciones personales difíciles.

La historia de estas celebraciones se remonta a 1981, cuando el sacerdote Casto Arturo Simón Arcos comenzó a dirigir misas y oraciones de liberación dirigidas a personas que buscaban ayuda espiritual.

Durante más de 30 años, el religioso se convirtió en una figura reconocida entre quienes acudían al templo.

Tras su fallecimiento en octubre de 2011, el presbítero Francisco Javier Ugalde Álvarez asumió la continuidad de las ceremonias, manteniendo una tradición que forma parte de la identidad de la comunidad.

¿Qué sucede durante las misas de los viernes?

Las celebraciones reúnen a fieles que participan en oraciones, actos religiosos y momentos de reflexión orientados a la sanación interior.

Según los reportes locales, algunos asistentes llegan convencidos de atravesar dificultades de origen espiritual, mientras otros buscan tranquilidad, acompañamiento religioso o fortalecer su fe.

El padre Francisco Javier Ugalde también realiza intervenciones individuales de carácter espiritual en el templo, de acuerdo con la información difundida por medios de Veracruz.

La popularidad del lugar ha generado numerosos relatos sobre supuestas posesiones y experiencias extraordinarias. Sin embargo, estos testimonios forman parte de las creencias e interpretaciones de quienes los narran y no constituyen pruebas de fenómenos sobrenaturales.

Aunque Puente Jula es conocido popularmente por sus exorcismos, representantes de la Iglesia católica han aclarado que las misas de sanación y liberación no equivalen necesariamente a exorcismos formales.

El sacerdote Aurelio Mojica Limón, de la Catedral de Veracruz, explicó que estas celebraciones están dirigidas a personas que buscan apoyo espiritual, incluidas aquellas que atraviesan enfermedades o situaciones personales complejas.

También señaló que no todos los casos corresponden a presuntas posesiones demoníacas y que algunas dificultades requieren atención especializada.