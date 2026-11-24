La muerte de Kiara Candela Farías, una adolescente de 14 años de la provincia de Mendoza, Argentina, conmociona a la comunidad y mantiene abiertas varias interrogantes. La joven había asistido a una fiesta de 15 años y regresó a su casa durante la madrugada. Poco después comenzó a sentirse mal, presentó vómitos y terminó perdiendo la vida mientras descansaba en su habitación.

La Justicia busca establecer qué ocurrió durante la celebración y cuáles fueron las circunstancias que provocaron su fallecimiento. Por el momento, no existe una causa oficial confirmada.

Una fiesta, un retraso y el regreso a casa

Según la reconstrucción difundida por TN, Kiara había asistido al cumpleaños de una compañera de colegio, realizado en el club Los Árboles, ubicado en el departamento de Rivadavia, Mendoza.

La adolescente tenía previsto regresar a su domicilio alrededor de las 3:00 de la madrugada. Sin embargo, su salida se retrasó porque no encontraba a un primo que también estaba en el evento.

Ante la demora, su madre, María, decidió llamarla por teléfono para saber dónde se encontraba. En diálogo con Radio Nihuil, la mujer contó que su hija le explicó que todavía estaba buscando a su familiar y que pronto volvería a casa.

Finalmente, Kiara llegó cerca de las 3:30. Pero su regreso estuvo marcado por una situación que encendió las alarmas de su familia: comenzó a sentirse mal y poco después presentó vómitos.

Los síntomas que preocuparon a su madre

María relató que el vómito de su hija tenía olor a vino, un detalle que le llamó especialmente la atención. Ante el estado en el que se encontraba la adolescente, decidió ayudarla personalmente.

La madre la asistió para que pudiera bañarse, la ayudó a cambiarse de ropa y después la acompañó hasta su habitación para que descansara.

Kiara Farías. FOTO: Redes sociales

Durante las siguientes horas permaneció pendiente de su estado. Sin embargo, cuando volvió a acercarse para despertarla, se encontró con una situación desesperante: Kiara no respiraba.

La mujer pidió ayuda de inmediato. Minutos después, efectivos policiales llegaron al domicilio y comenzaron a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras aguardaban la asistencia médica.

Pese a los esfuerzos, el médico del Servicio de Emergencias Coordinado confirmó el fallecimiento de la adolescente.

La Justicia busca determinar qué ocurrió

Tras la muerte de Kiara, la investigación quedó en manos de la Oficina Fiscal de Rivadavia, que comenzó a reunir información para reconstruir lo sucedido antes y después de la fiesta.

Entre las medidas dispuestas se encuentra la toma de declaraciones a los adolescentes que participaron en la celebración. Los investigadores buscan conocer cómo se encontraba Kiara durante el evento, si consumió alguna bebida u otra sustancia y si ocurrió algún episodio que permita explicar su posterior descompensación.

Mientras continúan las pericias para esclarecer las circunstancias de la muerte de Kiara, su madre manifestó sus sospechas sobre lo que pudo haber ocurrido durante la fiesta. La mujer considera que alguien pudo haber colocado alguna sustancia en la bebida de su hija, por lo que espera que la investigación permita determinar si estuvo expuesta a algo sin su conocimiento.

“Ella no llegó mareada, no dijo: ‘Ma, me siento muy mal’, ni llegó cayéndose para que yo tenga que pensar que iba a pasar algo más grave”, expresó María en diálogo con El Siete Mendoza.

Paralelamente, el Cuerpo Médico Forense realiza estudios complementarios y análisis de muestras biológicas para establecer las causas de la muerte.

Los resultados de estas pericias serán fundamentales para determinar qué provocó el fallecimiento y confirmar o descartar las distintas hipótesis que puedan surgir durante la investigación.