Una cámara de seguridad registró los segundos previos y posteriores a la detonación que sacudió el centro de Villavicencio durante la noche del lunes 23 de noviembre. La grabación muestra cómo una escena de aparente normalidad cambia repentinamente por una fuerte explosión que ilumina la zona y la cubre de humo.

El ataque ocurrió en inmediaciones de la sede de la Gobernación del Meta, junto a la Plaza Los Libertadores. El estallido provocó daños en el edificio departamental y en otras construcciones cercanas, además de dejar a varias personas lesionadas.

En el registro se observa un vehículo que circula por el sector justo antes de la detonación. De un momento a otro, una luz intensa invade la imagen y una nube de humo se extiende por el lugar. Después de la explosión, la cámara deja de mostrar con claridad lo que ocurre durante algunos instantes.

La grabación fue difundida luego del atentado y se convirtió en uno de los registros que permiten dimensionar la fuerza de la detonación. Noticias Caracol también publicó las imágenes captadas por una cámara de seguridad y confirmó que el hecho ocurrió cerca de la sede departamental.

Así se vivió la explosión en el centro de Villavicencio

La emergencia no solo afectó las instalaciones de la Gobernación. Los reportes conocidos después del ataque dieron cuenta de daños en fachadas, ventanas y estructuras de inmuebles próximos al lugar de la detonación.

Blu Radio informó que en la vía quedaron escombros y partes de la estructura desprendidas, mientras que en el sector también se encontraron afectaciones en la calzada. Otro de los elementos que llamó la atención fue un amplio cráter en inmediaciones del edificio departamental.

El coronel Germán Ayala, asesor de seguridad de la Alcaldía de Villavicencio, explicó que la onda explosiva alcanzó un radio aproximado de 500 metros. Según sus declaraciones, dos establecimientos comerciales resultaron destruidos y la Gobernación concentró buena parte de los daños.

Atentado dejó 19 personas heridas

El balance de afectados aumentó durante las horas posteriores a la explosión. Aunque el primer reporte entregado por el director seccional de la Defensa Civil del Meta, el coronel retirado Jorge Díaz Martínez, hablaba de 11 personas heridas, la Policía Nacional elevó posteriormente la cifra a 19.

Caracol Radio informó que los lesionados fueron trasladados a diferentes centros asistenciales. Entre las personas afectadas habría trabajadores de la Gobernación que todavía se encontraban en las instalaciones cuando ocurrió la detonación.

Los organismos de socorro y las autoridades atendieron la emergencia, mientras se adelantaban las verificaciones en el área para establecer la magnitud de los daños y descartar que hubiera más personas afectadas.

Fuente: pulzo.com.