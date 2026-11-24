Una confesión que estremece y revela el lado más íntimo de Jorge Bergoglio. El papa Francisco dejó escrito en su diario personal que, en distintas ocasiones de su vida, sintió la presencia del diablo e incluso aseguró haber visto sus ojos. Una de esas experiencias ocurrió después de su regreso de Chile, en enero de 2018, tras una visita marcada por la polémica y las críticas por su postura frente a las denuncias de abusos sexuales en la Iglesia chilena.

Los detalles aparecen en El diario íntimo del papa Francisco, una publicación presentada por el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, quien analiza los escritos que el pontífice guardó durante años en una pequeña agenda de tapas negras.

El cuadernillo reúne anotaciones de 1992 a 2024: 86 páginas escritas antes de su elección como papa y otras 55 correspondientes a su pontificado, entre julio de 2013 y agosto de 2024.

Según Fernández, Francisco le mostró personalmente aquella agenda en su residencia de Santa Marta y le dijo: «De esto, verán ustedes». El libro revela reflexiones sobre sus luchas interiores, sus temores, sus decisiones de gobierno y sus momentos de crisis espiritual. Algunas anotaciones fueron redactadas en clave para proteger la identidad de terceras personas.

Entre las confesiones más llamativas aparece el temor del pontífice a caer en la tentación del poder y creerse capaz de resolverlo todo.

En una anotación del 25 de noviembre de 2018, Francisco reconoció que la acumulación de responsabilidades y su dificultad para decir que no lo llevaban a asumir más problemas de los que podía manejar.

En ese contexto escribió una frase contundente: «Sentí claramente la voz del demonio».

El diario también recoge una crisis personal que, según los apuntes, se extendió entre 2021 y 2022. Francisco describió aquella etapa como el comienzo de un camino de alejamiento y mundanidad, marcado por problemas de gobierno, presiones ante decisiones difíciles y momentos de sequedad y desolación espiritual.

En otra reflexión, fechada el 30 de diciembre de 2022, manifestó su rechazo a convertirse en alguien que utiliza a los demás como si fueran «muñequitos».

Uno de los pasajes más impactantes está relacionado con su viaje a Chile, en enero de 2018, cuando el pontífice quedó en el centro de una fuerte controversia por las denuncias contra el entonces obispo de Osorno, Juan Barros, acusado de encubrir los abusos sexuales cometidos por el sacerdote Fernando Karadima.

Francisco había defendido a Barros y, ante una pregunta de la prensa, llegó a afirmar que no existían pruebas en su contra. Sus declaraciones provocaron una ola de indignación y críticas.

Tiempo después, el pontífice reconoció la gravedad de lo ocurrido y ordenó profundizar las investigaciones sobre los abusos y su encubrimiento dentro de la Iglesia chilena.

Foto archivo EFE.

En su diario, al recordar aquellos días, escribió sobre una experiencia que lo habría marcado profundamente:

«En una situación, días después de mi llegada a Roma, en una reunión, lo vi y sentí su voz, triunfante, poseedora de todo: ahora logré todo lo que quería».

El pontífice relacionó aquel episodio con el impacto emocional que le dejó la situación chilena y su diálogo con los periodistas durante el vuelo de regreso.

«Desolado por la situación chilena y el diálogo con los periodistas en el avión. Allí caí del catre, me hice consciente de la gravedad del problema… Me costó asumir lo de Chile, no pensé que fuera tan grave», escribió.

La última reflexión del cuadernillo está fechada el 18 de agosto de 2024 y contiene una de las frases más inquietantes de todo el diario.

Francisco hizo un breve repaso de su vida y recordó las ocasiones en las que, según su propia interpretación espiritual, sintió la presencia del demonio.

«No puedo olvidar sus ojos en las dos primeras: desde el auto, cuando volvía a casa, y en el coro durante la misa. Sin embargo, siempre reaparece a través de diversas situaciones… Sentí la invitación del Señor a estar más atento y ser más cuidadoso, y no permitir su presencia. Pido a la Virgen que me cuide y me ayude», escribió.

Entre las páginas aparecen recuerdos de su vida religiosa, reflexiones sobre las guerras, apuntes sobre sus responsabilidades como líder de la Iglesia y duras autocríticas.