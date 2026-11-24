El Gobierno explicó los argumentos que respaldan el incremento del precio del diésel a Bs 20,57 por litro, vigente desde las 00:00 de este martes 24 de noviembre, mediante una serie de materiales informativos difundidos por la Oficina del Presidente.

Según la explicación oficial, Bolivia compra diésel de otros países y los costos de importación superan el precio que anteriormente pagaba el consumidor. Por ello, la actualización busca reducir los recursos que el Estado destina a la compra de este carburante.

La administración también sostiene que el nuevo precio permitirá disminuir los incentivos económicos para sacar combustible ilegalmente del país y favorecer que exista una mayor disponibilidad para el mercado interno.

¿Por qué se actualizó el precio del diésel?

Entre los principales argumentos presentados por el Gobierno está la necesidad de adecuar el precio del carburante a las condiciones del mercado y a los costos que representa su importación.

La metodología de cálculo considera dos factores principales:

La variabilidad del mercado: toma en cuenta los cambios en las condiciones de comercialización del combustible.

Los costos de importación: contempla los gastos que implica comprar diésel de otros países y trasladarlo hasta Bolivia.

De acuerdo con la explicación oficial, el precio anterior no cubría los costos que representa la importación del producto.

¿Qué se busca con el incremento?

Hay tres objetivos principales con la actualización del precio:

Reducir el gasto estatal: disminuir los recursos que el Estado destina a importar diésel. Frenar el contrabando: reducir los incentivos económicos para que el combustible salga ilegalmente del país. Mejorar la disponibilidad: favorecer que exista más diésel para los consumidores y las actividades económicas de Bolivia.

El Gobierno considera que el ajuste permitirá cuidar los recursos públicos y contribuir a que el carburante esté disponible para los sectores que dependen de su uso.

La ANH supervisará el cumplimiento del nuevo precio

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) será la encargada de supervisar que las estaciones de servicio apliquen la tarifa establecida de Bs 20,57 por litro.

El nuevo precio rige desde las 00:00 del martes 24 de noviembre y se aplica en las estaciones de servicio del país.

La actualización se enmarca en el Decreto Supremo N.º 5716, promulgado el 18 de septiembre de 2026.