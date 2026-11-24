Una nueva aerolínea se prepara para ingresar al mercado boliviano con el objetivo de ampliar las conexiones aéreas y ofrecer nuevas alternativas a los pasajeros. Se trata de Cruzair, empresa encabezada por el empresario Humberto Roca, que prevé comenzar sus operaciones entre febrero y abril de 2027, con una inversión estimada de entre 15 y 20 millones de dólares.

El proyecto contempla iniciar con tres aeronaves y cubrir rutas nacionales entre Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, además de conexiones internacionales hacia São Paulo, Buenos Aires, Asunción e Iquique.

La compañía también proyecta ampliar su flota hasta ocho aviones antes de finalizar 2027, incluido uno destinado al transporte de carga.

“Hemos iniciado con tres porque es prudente para hacerla sustentable económicamente, pero nosotros creemos que hasta fines del 2027 vamos a contar con ocho aviones”, explicó Roca.

Uno de los principales diferenciadores de la propuesta será su esquema de tarifas, que contempla cuatro categorías de servicio, con precios referenciales desde Bs 500 hasta Bs 1.400, dependiendo de las condiciones del viaje y los beneficios contratados.

La tarifa más económica estará destinada a pasajeros que viajen únicamente con un bolso de mano, mientras que las opciones superiores incluirán equipaje y otros servicios.

“Usted está contratando un servicio. Dónde lo llevan va a depender de si quiere una maleta, dos maletas, tres maletas. Usted quiere comida; no quiere comida. O sea, como usted quiera contratar el servicio”, detalló el empresario.

En cuanto al personal, Roca aseguró que la compañía apuesta por trabajadores bolivianos en todas sus áreas, desde pilotos y asistentes de cabina hasta mecánicos.

También anunció la creación del Club Origen, mediante el cual los primeros 2.027 pasajeros registrados recibirán una membresía vitalicia y una tarjeta de fundadores.

La empresa promete priorizar la puntualidad, la atención y la comodidad de los viajeros como parte de su propuesta comercial.