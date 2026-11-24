El incremento del precio del diésel comienza a generar preocupación en el sector agropecuario. La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) advierte que el aumento de los costos de producción puede afectar a toda la cadena productiva y anticipa una señal de alarma para el país: este año se está sembrando un 50% menos de arroz.

El presidente de la CAO, Klaus Frerking, cuestionó que las decisiones sobre el precio de los combustibles no contemplen el impacto que pueden tener sobre los productores, transportistas, agroindustriales y otros sectores que dependen de la actividad agropecuaria.

“La política no puede estar por encima de la producción, de toda la cadena productiva. El eslabón primario podemos ser nosotros los agropecuarios, pero ahí viene el transporte, ahí viene la agroindustria, viene la familia gremial, vienen los exportadores”, señaló.

Frerking también puso en cuestión la diferencia entre los precios internacionales y el costo del combustible en Bolivia. “¿Y por qué lo decimos? Porque los precios son claros, los precios son internacionales. El precio internacional baja, pues y en Bolivia sube el precio del diésel”, agregó.

Otro de los puntos que preocupan al sector es la posibilidad de que los consumidores busquen combustible en países vecinos debido a las diferencias de precios. Al respecto, el presidente de la CAO planteó comparar los costos en las zonas fronterizas de Brasil.

“¿Qué los bolivianos van a empezar entonces a cargar combustible en las fronteras de los países vecinos? Vamos a Corumbá. ¿Cuánto cuesta en Corumbá? Vamos a Cáceres, San Matías. ¿Cuánto cuesta el precio del diésel en Brasil en este momento en las fronteras con Bolivia? Lo estamos dando de ejemplo”, manifestó.

Preocupación por el futuro de la producción

El dirigente aseguró que existe preocupación por las condiciones que enfrenta el productor, quien debe realizar inversiones, asumir riesgos y recurrir al endeudamiento para mantener la actividad, en un escenario que además contempla los efectos de un posible Super Niño.

“Estamos muy preocupados con lo que está sucediendo. Y, además, creemos que la libertad solo se está aplicando a un lado de la balanza. Y al otro lado, que somos los productores que invertimos, que arriesgamos para sembrar, que ahora tenemos que soportar un Super Niño, que tenemos que endeudarnos. A ese lado está desequilibrada la balanza. Y es ahí donde faltan todas las medidas que complementan para poder recuperar toda la eficiencia que le falta a este sector”, aseguró.

Frerking insistió en que el aumento de los costos, sin medidas que permitan compensar las dificultades del sector, puede llevar a que varias actividades productivas dejen de ser sostenibles.

“Los costos con estas medidas se hacen insostenibles porque no hay las medidas complementarias o que permitan recuperar esa eficiencia. Vamos a estar en déficit”, advirtió.

Como ejemplo de las consecuencias que ya enfrenta el sector, mencionó la reducción de la superficie destinada al cultivo de arroz en el país. “Van a haber cadenas productivas como la del arroz. 50% menos de arroz se está sembrando en el país este año”, afirmó.

El presidente de la CAO recordó que la actividad agropecuaria requiere planificación e inversiones que no se recuperan de inmediato, por lo que pidió prestar atención a las condiciones que permiten sostener la producción.

“Tenemos que entender. La agropecuaria hace inversiones a mediano y largo plazo. Tenemos que cuidar estas cadenas productivas que tanto nos ha costado ponerlas a trabajar”, enfatizó.