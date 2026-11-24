El Banco Central de Bolivia (BCB) se fijó nuevos objetivos para 2027, entre ellos completar el pago de los pasivos heredados en dólares, incrementar las reservas internacionales y consolidar la estabilidad de precios. Así lo anunció su presidente, David Espinoza, durante la presentación del informe de gestión de la entidad.

Espinoza informó que todavía quedan $us 1.366 millones pendientes de pago por obligaciones heredadas de anteriores administraciones. El compromiso del BCB es cancelar la totalidad de ese saldo durante 2027, con el propósito de que los ahorristas puedan disponer libremente de sus recursos en dólares y realizar operaciones con el exterior.

La autoridad aclaró que las operaciones nuevas en dólares ya no tienen restricciones, mientras que los depósitos antiguos que permanecen retenidos continuarán sujetos al cronograma de devolución. Asimismo, señaló que se busca recuperar la confianza de la población para que los dólares que actualmente se mantienen fuera del sistema financiero vuelvan a circular a través de las entidades bancarias.

Inflación y reservas internacionales

En materia de política monetaria, el BCB mantendrá una postura contractiva para controlar los excedentes de liquidez y consolidar la estabilidad de precios. Espinoza adelantó que la meta es cerrar 2027 con una inflación inferior a la que se registre al finalizar 2026, que se proyecta en torno al 9,2%.

"El próximo año tenemos que ser con un nivel menor", manifestó, al señalar que la institución orientará sus medidas para alcanzar ese objetivo. Además, anunció que se trabaja en la implementación de un corredor de tasas de interés y que se prevé anunciar una meta de inflación en julio de 2028.

Respecto a las reservas internacionales, el presidente del BCB indicó que las divisas alcanzaron los $us 855 millones y que para 2027 se pretende duplicar o triplicar ese nivel. La meta oficial será establecida en el próximo programa monetario, aunque anticipó que el incremento deberá ser igual o superior al registrado durante esta gestión.

Consolidación del tipo de cambio flexible

Otro de los objetivos será profundizar el régimen cambiario flexible, mediante una mayor participación de agentes privados en el mercado de divisas y una intervención del Banco Central ante fluctuaciones bruscas.

La institución también prevé implementar instrumentos de cobertura cambiaria, que permitirán a los agentes económicos fijar anticipadamente el precio de sus transacciones en dólares para operaciones que se realicen dentro de dos, tres o cuatro meses.

Por otra parte, Espinoza se refirió a las 22 toneladas de oro sujetas a restricciones por la Ley 1503 y reiteró la posición institucional de liberar aproximadamente la mitad, es decir, 11 toneladas, que representarían entre $us 1.500 y $us 1.600 millones para fortalecer las reservas internacionales.

Finalmente, el titular del BCB señaló que estos objetivos buscan recuperar la confianza en el sistema financiero, fortalecer la disponibilidad de divisas y avanzar hacia una política monetaria enfocada en la estabilidad económica del país.