El Banco Central de Bolivia (BCB) proyecta cerrar la gestión 2026 con una inflación del 9,2%, luego de que el indicador alcanzara el 7,1% a octubre, frente al 20,4% registrado en diciembre de 2025. Así lo informó el presidente de la entidad, David Espinoza, durante la presentación del informe de gestión correspondiente al periodo noviembre de 2025-octubre de 2026.

La autoridad explicó que estos resultados responden a las medidas de política monetaria aplicadas durante la gestión, orientadas a controlar el exceso de liquidez y reducir las presiones inflacionarias.

Al referirse a las proyecciones para el próximo año, Espinoza señaló que el objetivo es que la inflación sea inferior a la registrada al cierre de 2026.

"Nuestro propósito fundamental es, si vamos a cerrar con 9,2 este año o algo cercano a ese nivel, el próximo año tenemos que cerrar con un nivel menor", afirmó.

Para alcanzar esa meta, el BCB anunció que mantendrá una postura contractiva durante 2027, siempre que identifique excedentes de liquidez en la economía. El presidente de la entidad aclaró que esta política no significa reducir la cantidad de dinero en circulación, sino controlar los recursos excedentes que pueden generar presiones sobre los precios.

"Política contractiva no quiere decir que estemos reduciendo liquidez, sino el exceso de liquidez es el que estamos controlando", explicó durante la ronda de preguntas con los periodistas.

Asimismo, adelantó que se trabaja en la implementación de un corredor de tasas de interés y que en julio de 2028 se pretende anunciar una meta de inflación, como parte de la modernización de los instrumentos de política monetaria del Banco Central.

Espinoza también destacó otros resultados de la gestión, entre ellos la implementación de un régimen cambiario flexible y el incremento de las reservas internacionales en divisas, que alcanzaron los 855 millones de dólares, frente a los 52 millones registrados anteriormente.

Para 2027, el Banco Central pretende duplicar o triplicar ese nivel de reservas y completar el pago de los 1.366 millones de dólares que todavía quedan pendientes por obligaciones heredadas.

La autoridad sostuvo que los objetivos centrales estarán enfocados en mantener la estabilidad de precios, fortalecer las reservas internacionales, recuperar la confianza de los ahorristas en los depósitos en dólares y consolidar el nuevo régimen cambiario.