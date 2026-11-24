El cobro del Bono Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) II ya está habilitado desde este lunes y Banco Unión puso a disposición de los beneficiarios una amplia red de atención en todo el país: 216 agencias y sucursales, 46 oficinas externas y siete agencias móviles Sariri.

La entidad financiera informó que los beneficiarios podrán cobrar el bono por ventanilla, de acuerdo con el cronograma establecido, y también tendrán la opción de recibir el dinero mediante transferencias a través de la billetera móvil Yasta, sin necesidad de trasladarse hasta una entidad financiera.

¿Dónde y cómo cobrar el Bono PEPE II?

Banco Unión habilitó sus puntos de atención para facilitar el acceso al beneficio económico en diferentes regiones del país.

La red de atención comprende:

216 agencias y sucursales.

46 oficinas externas.

Siete agencias móviles Sariri.

Además, el pago del bono se realizará mediante 54 entidades financieras habilitadas en todo el territorio nacional.

La entidad recomendó a los beneficiarios verificar previamente si están habilitados para recibir el beneficio mediante la plataforma de consulta de la Gestora Pública y acudir a los puntos de pago correspondientes.

¿Cuánto dinero recibirán los beneficiarios?

El Bono PEPE II contempla un monto total de hasta Bs 750 por persona, distribuido en tres pagos bimestrales de Bs 250 cada uno.

Los desembolsos están previstos para noviembre de 2026, enero y marzo de 2027.

¿Quiénes pueden cobrar el bono?

El beneficio está dirigido a seis grupos poblacionales:

Mujeres gestantes y familias beneficiarias del Bono Juana Azurduy. Personas con discapacidad visual. Personas con discapacidad grave o muy grave. Adultos mayores que no cuentan con una jubilación. Padres, madres o tutores de estudiantes de unidades educativas fiscales y de convenio. Representantes legalmente habilitados de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en centros de acogida o penitenciarios.

Banco Unión destacó que la habilitación de su red nacional y de la billetera móvil Yasta busca facilitar la entrega del beneficio económico y ofrecer diferentes alternativas para que la población pueda acceder al cobro.