El presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Alex Justiniano, advirtió que el incremento del combustible repercutirá en los costos de producción y podría generar presiones sobre el precio de los productos ganaderos.

El dirigente manifestó el respaldo de su sector al rechazo expresado por la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y cuestionó que se avancen medidas de liberación de precios sin modificar, al mismo tiempo, las regulaciones que condicionan la actividad productiva.

“Es un rechazo que hacemos como subsector y nos adherimos plenamente a lo que él ha indicado en la conferencia de prensa, en donde prácticamente se hace liberación de los precios para ser competitivos supuestamente, pero no nos hacen liberación de las normativas que tenemos”, sostuvo Justiniano.

El pronunciamiento se produce después de que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) estableciera un nuevo precio final regulado del diésel de Bs 20,57 por litro, en aplicación del Decreto Supremo 5716, según reportes de este martes 24 de noviembre.

Justiniano aseguró que los ganaderos vienen solicitando durante todo el año mayor claridad normativa y seguridad para desarrollar sus actividades.

Según explicó, existen asuntos pendientes que generan incertidumbre para los productores, entre ellos las regulaciones relacionadas con quemas, disposiciones medioambientales y el cumplimiento de la Función Económico Social (FES) de la tierra.

El dirigente considera que estas condiciones deben revisarse para que los productores puedan planificar inversiones, incorporar tecnología y mejorar sus rendimientos.

“Venimos exigiendo durante todo este año para tener claridad, para tener certidumbre, donde los productores ganaderos podamos establecer una productividad que necesitamos en nuestros predios”, manifestó.

El presidente de Fegasacruz también solicitó avanzar en una normativa que permita la conversión de pequeñas propiedades a medianas propiedades, de acuerdo con la propuesta defendida por su sector.

Justiniano argumentó que esta modificación permitiría a pequeños productores acceder a mejores herramientas y tecnologías para desarrollar su actividad.

“Exigimos el tema de la ley de conversión de pequeña propiedad a mediana propiedad para que nuestros pequeños productores tengan la posibilidad de adquirir tecnologías que les permitan ser más productivos”, señaló.

Uno de los principales cuestionamientos al dirigente fue si el incremento del diésel terminará afectando el precio que paga la población por la carne.

Justiniano explicó que los productores ganaderos no establecen unilateralmente el precio final, ya que este depende del comportamiento de la oferta y la demanda.

Sin embargo, advirtió que un encarecimiento de los insumos puede generar presión sobre los precios de comercialización.

“Nosotros obviamente somos tomadores de precios y prácticamente, si el costo de nuestros insumos se incrementa, obviamente que el precio del producto tiene que repercutir”, afirmó.

El dirigente aclaró que el precio final dependerá de las condiciones del mercado.

“La oferta y la demanda va a ser la que va a definir el precio final del producto”, puntualizó.

Justiniano insistió en que el Gobierno debe implementar medidas que permitan mejorar la productividad y reducir las dificultades que enfrenta el sector ganadero.

“Si bien es cierto, se vienen liberando los precios de los insumos, eso repercute obviamente en nuestros costos productivos, y lo que nosotros pedimos es que las normas que necesitamos para tener más eficiencia productiva acompañen esta liberación”, explicó.

En septiembre, la CAO y otras organizaciones agropecuarias ya habían cuestionado la eliminación de subvenciones para determinados consumidores de diésel, debido a sus posibles consecuencias sobre las actividades productivas.