El precio del diésel en Bolivia alcanzó los $us 1,75 por litro al 24 de noviembre de 2026, equivalente a aproximadamente Bs 20,57, según los datos proporcionados sobre los precios de los combustibles en Latinoamérica. El monto representa un incremento respecto al registrado el 16 de noviembre, cuando el litro se cotizaba en $us 1,54, equivalente a Bs 17,95.

La comparación de ambos registros muestra que Bolivia pasó de ocupar el puesto 16 entre 36 países y territorios de América a registrar un precio superior al de varios países de la región, como Brasil, Paraguay, México, Chile y Argentina.

Bolivia: de $us 1,54 a $us 1,75 por litro

De acuerdo con el reporte de precios correspondiente al 16 de noviembre, elaborado con datos de GlobalPetrolPrices.com y difundido por Daily Fuels, Bolivia tenía un precio de $us 1,54 por litro, equivalente a Bs 17,95, bajo el precio establecido por el DS 5718.

En ese registro, el país ocupaba el puesto 16 de 36 territorios del continente americano, ordenados del combustible más caro al más barato.

Sin embargo, para este martes 24 de noviembre, el precio reportado llegó a $us 1,75 por litro, aproximadamente Bs 20,57. Esto representa un incremento de $us 0,21, equivalente a Bs 2,62 por litro, en comparación con el dato del 16 de noviembre.

Precios en Latinoamérica al 24 de noviembre

Según los datos actualizados al martes 24 de noviembre de 2026, Perú registra el precio más elevado entre los siete países comparados, con $us 1,99 por litro, equivalente a Bs 23,44.

Le siguen Bolivia, con $us 1,75 (Bs 20,57); Argentina, con $us 1,58 (Bs 18,61); Chile, con $us 1,52 (Bs 17,91); México, con $us 1,46 (Bs 17,20); Paraguay, con $us 1,44 (Bs 16,96), y Brasil, con $us 1,24 (Bs 14,61).

De esta manera, Bolivia se ubica como el segundo país con el diésel más caro dentro de esta comparación de siete naciones latinoamericanas.

Los precios en América al 16 de noviembre

El reporte del 16 de noviembre contemplaba 36 países y territorios de América, con un promedio continental de $us 1,46 por litro, frente al promedio mundial de $us 1,63.

En ese listado, Belice encabezaba los precios más elevados, con $us 2,09 por litro, seguido de Cuba, con $us 2,00, y Perú, con $us 1,99.

En el otro extremo se encontraba Venezuela, con un precio subsidiado de $us 0,04 por litro, el más bajo del continente.

Bolivia figuraba en el puesto 16, con $us 1,54 por litro. En ese momento, su precio era inferior al de Perú, Argentina, Estados Unidos, Uruguay y otros países, pero superior al de Guyana, Chile, Honduras, México, Paraguay y Brasil, entre otros.