El precio del dólar en el mercado paralelo de Bolivia registró variaciones durante la jornada de este martes 24 de noviembre de 2026. Los reportes difundidos en distintos horarios muestran una disminución en el valor de compra y un incremento en el precio de venta.

De acuerdo con la cotización publicada a las 12:24, el dólar paralelo se situó en Bs 11,97 para la compra y Bs 12,02 para la venta. En el reporte de las 6:10, ambos valores se encontraban en Bs 12,00.

La cotización del dólar paralelo en Bolivia marca Bs 11,97 para la compra y Bs 12,02 para la venta.

La comparación refleja que el precio de compra bajó tres centavos, de Bs 12,00 a Bs 11,97. Por su parte, el valor de venta subió dos centavos, de Bs 12,00 a Bs 12,02.

Estas variaciones muestran que la cotización del dólar paralelo puede cambiar durante el día. Por ello, quienes necesitan comprar o vender divisas deben revisar los precios de referencia y tomar en cuenta que los valores pueden variar según el horario y el operador.

¿Cuál es el precio oficial del dólar en Bolivia?

Según el dato proporcionado para el Banco Central de Bolivia (BCB), el tipo de cambio oficial se ubicó en Bs 11,78 por dólar.

El tipo de cambio oficial del dólar en Bolivia se ubica en Bs 11,78 por cada dólar estadounidense.