La selección boliviana de talla baja necesita el apoyo de la población para volver a casa después de su destacada participación en el Mundial que se disputa en Marruecos. La delegación habilitó un código QR para recibir aportes económicos y reunir el dinero que falta para cubrir los pasajes de retorno.

Reynaldo Medrano, presidente de la selección, explicó que cada pasaje cuesta entre Bs 6.000 y Bs 6.300 debido a la temporada alta. En total, necesitan aproximadamente Bs 85.000 a Bs 86.000 para garantizar el retorno por vía aérea de 14 integrantes de la delegación.

Medrano detalló que tres integrantes ya tienen cubiertos sus pasajes desde Marruecos hasta Santa Cruz por parte del staff de la Federación Boliviana de Fútbol. Sin embargo, el resto todavía necesita completar los recursos para emprender el viaje de regreso.

El dirigente indicó que el código QR está habilitado a nombre de Andrew Villalpando, capitán de la selección y encargado de recibir las colaboraciones. Durante una entrevista en el programa El Mañanero, se anunció que el código sería compartido en pantalla para facilitar los aportes de las personas que deseen sumarse a esta causa.

La delegación lleva más de un mes y medio fuera del país. Antes de viajar a Marruecos, los jugadores realizaron un periodo de preparación de casi un mes en el polideportivo Santa Rosita, en Santa Cruz.

Además de solicitar ayuda para cubrir los pasajes, Medrano pidió comprensión a las autoridades educativas y empleadores, debido al tiempo que los deportistas han estado alejados de sus estudios y actividades laborales para representar a Bolivia.

QR oficial para apoyar a la Verde de Talla Baja.

Ahora, el objetivo es reunir los recursos necesarios para que los integrantes de la Verde puedan regresar a sus hogares y reencontrarse con sus familias.