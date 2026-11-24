Sporting Santa Cruz continúa buscando nuevos talentos para sus divisiones formativas e invita a los niños que sueñan con convertirse en futbolistas a participar hoy en las pruebas de captación que se realizarán en Villa Fraterna.

Las pruebas abiertas se realizarán este martes 24 y jueves 26 de noviembre, desde las 19:00, en el escenario del club, ubicado en Villa Fraterna, al lado de Kandire.

En esta primera etapa podrán participar los niños nacidos en 2018, correspondientes a la categoría Sub-9; 2017 (Sub-10) y 2016 (Sub-11).

Los aspirantes deberán presentarse con ropa deportiva, zapatillas y una fotocopia de su carnet de identidad para participar de las evaluaciones ante el cuerpo técnico.

La convocatoria continuará en diciembre con otras categorías. El martes 1 y jueves 3 de diciembre será el turno de las divisiones Sub-12 (2015), Sub-13 (2014) y Sub-14 (2013).

Posteriormente, el martes 8 y jueves 10 de diciembre se evaluará a los nacidos en 2012, 2011 y 2010, correspondientes a las categorías Sub-15, Sub-16 y Sub-17.

Finalmente, la Pre-Academia tendrá sus jornadas de captación el martes 15 y jueves 17 de diciembre, desde las 17:00, para niños de las categorías Sub-6 (2021), Sub-7 (2020) y Sub-8 (2019).

Las familias interesadas en obtener más información pueden comunicarse directamente con el club al número 77992663.