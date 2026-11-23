Sporting Santa Cruz continúa con la captación de nuevos talentos mediante pruebas abiertas para sus divisiones formativas, dirigidas a niños y adolescentes que buscan incorporarse a las categorías menores del club.

Las evaluaciones se realizarán este martes 24 y jueves 26 de noviembre, desde las 19:00, en el escenario del club, ubicado en Villa Fraterna, entre el segundo y séptimo anillo, al lado de Kandire.

En esta primera etapa podrán participar los nacidos en 2018 (Sub-9), 2017 (Sub-10) y 2016 (Sub-11). Los aspirantes deberán presentarse con ropa deportiva, zapatillas y una fotocopia de su carnet de identidad para participar de las actividades ante el cuerpo técnico.

El calendario continuará en diciembre con nuevas jornadas de evaluación. El martes 1 y jueves 3 será el turno de las categorías Sub-12 (2015), Sub-13 (2014) y Sub-14 (2013), mientras que el martes 8 y jueves 10 se convocará a los nacidos en 2012, 2011 y 2010, correspondientes a las divisiones Sub-15, Sub-16 y Sub-17.

Finalmente, la Pre-Academia tendrá sus pruebas el martes 15 y jueves 17 de diciembre, desde las 17:00, para las categorías Sub-6 (2021), Sub-7 (2020) y Sub-8 (2019).

Las familias interesadas en obtener mayor información pueden comunicarse con el club al número 77992663.