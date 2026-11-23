Una jornada deportiva que reunió a pilotos, participantes y espectadores en el municipio de Warnes terminó empañada por incidentes de violencia. El altercado se registró al cierre de la competencia, cerca del sector de premiación, donde se concentraba una importante cantidad de personas.

Videos difundidos en redes sociales muestran enfrentamientos entre grupos de personas durante la concentración nocturna. Las imágenes generaron preocupación entre los asistentes y rápidamente comenzaron a circular en distintas páginas locales.

Además de las peleas, publicaciones y denuncias de personas que estuvieron en el lugar señalaron presuntos robos y agresiones físicas contra mujeres, entre ellas una integrante de la organización del evento. Sin embargo, estos señalamientos no fueron oficialilzados.

El episodio también abrió cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad y el control de las personas que asisten a este tipo de competencias deportivas, especialmente durante las actividades posteriores a las carreras.

Hasta el momento, no se cuenta con un reporte policial confirmado que permita establecer si hubo personas aprehendidas, cuántos afectados dejó el altercado o si se formalizaron denuncias por los hechos mencionados.

Lo que debía terminar con la premiación y el reconocimiento a los competidores terminó dejando imágenes de enfrentamientos y preocupación entre quienes participaron de la jornada deportiva en Warnes.