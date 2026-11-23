Un momento de tensión se vivió durante el Rally de Warnes 2026, cuando un niño que observaba la competencia estuvo a punto de ser atropellado por una motocicleta que perdió su trayectoria en una curva del circuito.

En el video que circula en redes sociales se observa cómo los vehículos levantan una densa polvareda a su paso. En medio de esa nube de polvo aparece un motociclista a gran velocidad que, al llegar a la curva, sigue de largo y se desvía hacia el sector donde se encontraba el público.

El menor reacciona rápidamente y corre hacia un costado para evitar el impacto. La motocicleta pasa a escasa distancia del niño y termina chocando contra un listón. El competidor resultó herido, según la información proporcionada sobre el incidente.

Las imágenes causaron sorpresa entre los internautas y reavivaron los cuestionamientos sobre las medidas de seguridad para proteger a los espectadores que se ubican cerca del circuito, especialmente en sectores donde la visibilidad puede verse reducida por el polvo.

El episodio se suma a los incidentes que marcaron el cierre de la jornada deportiva en Warnes, donde posteriormente se registraron enfrentamientos entre personas cuando se desarrollaba la concentración previa a la premiación.