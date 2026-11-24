La final de la Copa Simón Bolívar 2026 se acerca y una pregunta comienza a generar expectativa entre los aficionados: ¿los árbitros contarán con el sistema VAR para dirigir los encuentros que definirán al campeón del torneo?

Por el momento, todo apunta a que no se utilizará esta tecnología en los dos partidos decisivos. Jorge Pontons, presidente de San Juan, manifestó que, hasta donde conoce, el VAR no está contemplado para esta instancia, aunque aclaró que la decisión no depende de su institución.

La implementación del sistema también representa un costo económico. Anteriormente, desde la División Aficionados se había informado que el servicio tenía un precio aproximado de 4.500 dólares por partido, uno de los factores que dificultan su utilización en esta competencia.

La final enfrentará a Deportivo Mineros de Potosí e Independiente San Juan, en una serie de ida y vuelta. El primer encuentro está previsto para el domingo 29 de noviembre en el estadio Víctor Agustín Ugarte, mientras que la revancha se disputará el sábado 5 de diciembre en el estadio Tahuichi Aguilera, en Santa Cruz.

Por ahora, la expectativa está puesta en conocer si la Federación Boliviana de Fútbol confirmará oficialmente que ambos encuentros se jugarán sin VAR.