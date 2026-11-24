La Copa América volvería a disputarse en Estados Unidos en 2028. Aunque todavía falta el anuncio oficial del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, la decisión habría quedado definida durante una reciente reunión del organismo sudamericano, según reportan medios internacionales.

De concretarse, el país norteamericano organizaría por tercera vez el certamen, después de las ediciones de 2016 y 2024. La última tuvo como campeona a Argentina, que derrotó 1-0 a Colombia en la final disputada en Miami, con un gol de Lautaro Martínez durante el tiempo suplementario.

La elección de Estados Unidos responde principalmente a razones económicas, comerciales y de infraestructura. El país cuenta con una amplia red de escenarios deportivos y experiencia en la organización de grandes competiciones internacionales, condiciones que lo convierten en una alternativa para albergar nuevamente el torneo.

Uno de los aspectos que genera mayor expectativa es el posible cambio en el formato. La propuesta contemplaría la participación de selecciones de la Concacaf, con el objetivo de ampliar el número de equipos y darle mayor atractivo a la competición. Sin embargo, todavía no se conocen oficialmente los detalles de esta modificación ni cuántos países participarían.

A lo largo de la historia, ocho selecciones de la Concacaf tuvieron presencia en la Copa América: México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica, Panamá, Honduras, Haití y Canadá. México alcanzó dos veces la final, en 1993 y 2001, mientras que Estados Unidos también fue semifinalista en distintas ediciones.

Lionel Messi con la Copa América que ganó Argentina, junto a Di María y Otamendi. Foto: redes sociales.

De esta manera, la Copa América 2028 comienza a tomar forma, aunque todavía quedan detalles por conocerse, entre ellos la confirmación oficial de la sede, el sistema de competición y las selecciones participantes.