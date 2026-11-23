Mientras la Selección boliviana de Talla Baja se concentra en su participación en el Mundial que se disputa en Marruecos, detrás de su presencia en el torneo existen dificultades económicas que todavía preocupan a la delegación. Reynaldo Medrano, presidente del equipo, reveló que no cuentan con el dinero necesario para cubrir el pasaje de retorno.

En una entrevista con el programa Que No Me Pierda, de Red Uno, Medrano explicó que recibieron apoyo del Viceministerio para cubrir los pasajes entre São Paulo y Marruecos, tanto de ida como de vuelta. Sin embargo, todavía tuvieron que gestionar recursos para trasladarse desde Brasil hasta Santa Cruz.

“Con decirte que no tenemos para nuestro pasaje de retorno. Eso hemos dejado de lado, la verdad hemos rascado, hemos arañado con algunos aportes de algunas autoridades para poder trasladarnos a Santa Cruz, Brasil”, manifestó.

La preocupación económica no termina con los pasajes. El dirigente también señaló que deben cubrir gastos administrativos durante el campeonato, como las inscripciones y posibles sanciones por tarjetas amarillas o rojas, montos que no estaban contemplados en su presupuesto.

Pese a estas dificultades, Medrano aseguró que el grupo busca mantener la concentración en lo deportivo y espera que los resultados permitan conseguir mayor respaldo de las autoridades.

“Sabemos que el boliviano es así. Ante el resultado, vienen recién el apoyo, recién vienen a quererse pronunciar. Nosotros hemos venido hasta aquí y realmente vamos a demostrar por qué es que pedíamos el apoyo”, expresó.

El dirigente también recordó las complicaciones que atravesaron durante el viaje, que incluyó un largo recorrido por tierra y gastos imprevistos. Incluso relató que una comida tipo bufé en Brasil terminó costándoles cerca de 1.800 reales, equivalentes a más de Bs 2.000, un monto que no tenían previsto.

“Pero bueno, estamos aquí, con un objetivo, con mentalidad, y ya creo que el resto lo vamos a ir pensando acorde vayan pasando los partidos y se vayan dando los resultados”, concluyó Medrano.

Por ahora, la delegación boliviana busca dejar de lado las preocupaciones económicas y concentrarse en su participación mundialista, mientras espera conseguir los recursos que le permitan completar su retorno al país.