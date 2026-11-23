Un episodio de violencia empañó la jornada del domingo en el Mundial de Talla Baja 2026, luego de que jugadores de las selecciones de Marruecos y Colombia protagonizaran un enfrentamiento dentro del campo de juego.

El incidente quedó registrado en un video que comenzó a circular en redes sociales y muestra el momento en que la tensión entre integrantes de ambos equipos escaló hasta convertirse en una pelea, generando escenas alejadas del espíritu deportivo que debe caracterizar a una competencia internacional.

Las imágenes provocaron reacciones y comentarios entre los usuarios, que cuestionaron el comportamiento de los futbolistas durante el torneo que se desarrolla en Marruecos.

El episodio fue calificado como un escándalo y puso el foco sobre la conducta de los participantes en el campeonato. Hasta el momento, con la información disponible, no se conocen detalles oficiales sobre posibles sanciones o medidas disciplinarias tras el enfrentamiento.