Un enfrentamiento entre integrantes de las selecciones de Marruecos y Colombia generó momentos de tensión durante el Mundial de Talla Baja 2026, que se disputa en territorio marroquí. El incidente ocurrió el domingo y las imágenes se viralizaron en redes sociales.
23/11/2026 12:54
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Un episodio de violencia empañó la jornada del domingo en el Mundial de Talla Baja 2026, luego de que jugadores de las selecciones de Marruecos y Colombia protagonizaran un enfrentamiento dentro del campo de juego.
El incidente quedó registrado en un video que comenzó a circular en redes sociales y muestra el momento en que la tensión entre integrantes de ambos equipos escaló hasta convertirse en una pelea, generando escenas alejadas del espíritu deportivo que debe caracterizar a una competencia internacional.
Las imágenes provocaron reacciones y comentarios entre los usuarios, que cuestionaron el comportamiento de los futbolistas durante el torneo que se desarrolla en Marruecos.
El episodio fue calificado como un escándalo y puso el foco sobre la conducta de los participantes en el campeonato. Hasta el momento, con la información disponible, no se conocen detalles oficiales sobre posibles sanciones o medidas disciplinarias tras el enfrentamiento.
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