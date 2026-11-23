Con apenas 11 años, Bruno Carlos Pietro Gutiérrez Molina, conocido en el mundo de las artes marciales como Brunito Caveira, se prepara para afrontar un nuevo desafío internacional: representar a Bolivia en el Campeonato Mundial de MMA GAMMA 2026, que se desarrollará en Antalya, Turquía.

El pequeño deportista cuenta con una trayectoria destacada en distintas disciplinas. Hasta el momento, acumula más de 70 medallas, cinco cinturones de campeón y tres títulos mundiales infantiles de Jiu-Jitsu, además de conquistas en competencias realizadas en Bolivia, Brasil, Estados Unidos y Argentina.

Entre sus principales logros figuran los títulos de campeón mundial, sudamericano, brasileño y paulista, además de sus participaciones en torneos internacionales como NAGA y ADCC.

También se destaca por haberse convertido en el primer boliviano en ganar el campeonato ADCC Brasileiro y alcanzar el primer lugar del ranking de la CBJJE de Brasil, tanto en la modalidad con kimono como sin kimono.

Su formación deportiva no se limita al Jiu-Jitsu. Brunito también ha conseguido títulos en Judo, Kickboxing, Taekwondo y Artes Marciales Mixtas (MMA), donde obtuvo el campeonato nacional y departamental, además de consagrarse campeón en Champion 26.

Ahora, el desafío está puesto en Turquía. Del 2 al 8 de diciembre, Brunito tendrá la oportunidad de competir en el Mundial de MMA GAMMA 2026 y representar al país en una nueva cita internacional.