Después de conquistar la Copa Sudamericana con una victoria por 2-0 ante Atlético Mineiro, Boca Juniors regresó a Argentina y fue recibido por una multitud de hinchas que se concentró en las inmediaciones del predio de Ezeiza para celebrar el nuevo título internacional.

El equipo pasó la noche en Barranquilla y llegó al país cerca de la medianoche del lunes. Desde allí, el plantel se trasladó en un micro descapotable, escoltado por una gran cantidad de simpatizantes que acompañaron el recorrido con cánticos y muestras de euforia.

Los futbolistas también se sumaron a la celebración: cantaron, bailaron y lanzaron camisetas para regalar a los hinchas. La recepción estuvo marcada por la espuma, los festejos y las habituales dedicatorias a su clásico rival, River Plate.

El regreso del equipo había sufrido una modificación debido a la situación médica de Leandro Paredes. El capitán presentó una baja de presión durante el partido y posteriormente volvió a descompensarse mientras daba una entrevista en el campo de juego, por lo que fue trasladado a una clínica para realizarse estudios.

Tras la consagración, Boca tendrá poco tiempo para festejar, ya que este miércoles volverá a la competencia. El equipo recibirá a Independiente Rivadavia en La Bombonera, desde las 21:00, por los octavos de final del Torneo Clausura.