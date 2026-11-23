Su historia comenzó en las canchas, pero con el paso de los años encontró otro camino para seguir ligado a una de las instituciones que marcaron su vida. Eduardo Villalón, el recordado defensor chileno que dejó huella en el fútbol boliviano, fue protagonista de una entrevista en el segmento ¿Qué pasó con mi ídolo?, de Súper Deportivo.

Villalón llegó a Bolivia en la década de los setenta y comenzó su recorrido futbolístico en Wilstermann. Posteriormente pasó por Bata y Blooming, equipo con el que consiguió el título en 1986. Su buen rendimiento también le permitió ser convocado a la selección boliviana, una experiencia que recuerda con especial emoción.

“Yo soy de un pueblo que se llama Maitene, que pertenece a la comuna de Puchuncaví. Yo jugaba a los trece años, debuté en primera, pero era puntero derecho”, recordó sobre sus inicios en el fútbol.

Su llegada a Wilstermann se dio gracias a la gestión de un dirigente boliviano, Alfredo Salazar, quien lo contactó para sumarse al equipo cochabambino que había clasificado a la Copa Libertadores.

El cariño por el club quedó marcado en su trayectoria y también en sus palabras. “Wilstermann para mí es uno de los equipos más grandes del país porque tiene una linda hinchada”, expresó.

Villalón también recordó con orgullo su convocatoria a la selección boliviana, una oportunidad que, según contó, lo hizo sentirse plenamente identificado con el país que lo recibió.

“Me encariñé más con Bolivia de lo que ya estaba. El hecho de jugar en un equipo más grande como Wilstermann y ser convocado a una selección para mí fue lo máximo”, manifestó.

Después de dejar el fútbol, continuó vinculado al deporte. Antes de la pandemia, trabajó durante casi cinco años dirigiendo equipos para el campeonato fabril. Sin embargo, otra actividad terminó convirtiéndose en parte de su vida cotidiana: el emprendimiento familiar de las conocidas empanadas ‘W’.

Aunque el nombre comercial es Empanadas W, el público terminó asociándolo con Wilstermann, debido al vínculo de Villalón con el club. El exjugador contó que ayuda en el negocio desde que llegó a vivir a la casa donde formó su familia en Cochabamba.

En la semana aniversario de Wilstermann, Villalón aprovechó para expresar su agradecimiento a la institución y, especialmente, a sus seguidores.

“Siempre voy a ser un agradecido al hincha de Wilstermann. Gracias a ellos fui o soy lo que soy. No tengo de qué quejarme. Soy un agradecido”, afirmó.

Hoy, lejos de las canchas profesionales, Eduardo Villalón sigue disfrutando del fútbol y mantiene vivo el cariño por el equipo que marcó su historia en Bolivia.