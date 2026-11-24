La selección boliviana de fútbol de talla baja ya conoce a su próximo rival en el Mundial de Marruecos 2026. Después de cerrar una fase de grupos perfecta, el combinado nacional se enfrentará a Colombia en los cuartos de final del certamen.

El equipo dirigido por Julio César Lavadenz consiguió su clasificación como líder del Grupo 2, con nueve puntos, producto de tres victorias consecutivas. En su debut goleó 6-0 a Francia, posteriormente venció 3-1 a México y cerró su participación en la primera fase con un triunfo por 2-1 frente a Sudán.

Por su parte, Colombia terminó en el segundo puesto del Grupo 1, por detrás de Marruecos, y consiguió su boleto a la siguiente instancia. El combinado colombiano sumó cinco puntos en la fase inicial.

El compromiso entre Bolivia y Colombia se disputará este jueves 26 de noviembre, desde las 17:45 (hora boliviana), y será una nueva prueba para la Verde, que buscará mantener su condición de invicta y avanzar a las semifinales del campeonato mundial.

La segunda edición del Mundial de Fútbol de Talla Baja reúne a 16 selecciones y se desarrolla en Rabat, Marruecos. Las semifinales están previstas para el viernes 27 de noviembre, mientras que la final y el partido por el tercer puesto se jugarán el domingo 29.