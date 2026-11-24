La Selección Boliviana de Fútbol de Talla Baja cerró con broche de oro su participación en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFTB Marruecos 2026, tras imponerse por 2-1 ante Sudán en un reñido encuentro disputado en la capital marroquí.

Con esta victoria en la tercera y última fecha, "La Verde" asegura el liderato absoluto del Grupo 2 con puntaje perfecto (9 unidades), consolidándose como una de las selecciones más sólidas del certamen.



Tras un primer tiempo en el que el combinado nacional logró irse al descanso con la ventaja mínima de 1-0 gracias a su orden táctico y presión alta, el conjunto africano salió en el complemento decidido a buscar el empate. Pese a la insistencia de Sudán, que logró descontar en el marcador y exigir al máximo a la defensa boliviana en los minutos finales, Bolivia supo capitalizar sus oportunidades en ofensiva para anotar el segundo tanto y asegurar los tres puntos.

Paso perfecto hacia la fase final

El triunfo ante el cuadro sudanés ratifica el gran momento del equipo boliviano en territorio marroquí, completando una primera ronda impecable:

Fecha 1: Bolivia 6 - 0 Francia

Bolivia 6 - 0 Francia Fecha 2: Bolivia 3 - 1 México

Bolivia 3 - 1 México Fecha 3: Bolivia 2 - 1 Sudán

Con la clasificación en el bolsillo como primera de su serie, Bolivia ahora pone la mira en los cuartos de final, instancia de eliminación directa en la que buscará dar un paso más hacia la gran final del torneo, programada para el próximo 29 de noviembre.