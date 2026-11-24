La espera terminó. La UEFA Champions League vuelve este martes 24 de noviembre con una jornada cargada de fútbol europeo, luego del parón de selecciones. La competición entra en su quinta fecha de la fase liga, con nueve partidos programados y varios equipos que buscarán sumar puntos importantes para acercarse a la clasificación.

La actividad comenzará a las 13:45 (hora boliviana), con dos encuentros: Bodø/Glimt recibirá al LASK en el Aspmyra Stadion de Noruega, mientras que Galatasaray enfrentará al Aston Villa en el Rams Park de Turquía.

A partir de las 16:00 se disputarán los otros siete compromisos. El Arsenal recibirá al Borussia Dortmund en el Emirates Stadium; el Como será local ante el AEK Atenas en el Giuseppe Sinigaglia; Feyenoord enfrentará al Porto en De Kuip; Manchester City se medirá con Napoli en el Etihad Stadium; y RB Leipzig jugará ante Lens en el Red Bull Arena.

La jornada también tendrá como atractivo el partido entre Real Madrid y PSV Eindhoven, que se enfrentarán en el estadio Santiago Bernabéu. El conjunto español buscará hacerse fuerte en casa ante el equipo neerlandés. Finalmente, Slovan Bratislava recibirá al Real Betis en el Tehelné pole.

¿Cómo llegan los equipos?

Uno de los encuentros que concentra mayor atención es el Manchester City-Napoli. El equipo inglés viene de vencer 3-2 al Leipzig en la jornada anterior, mientras que el conjunto italiano sufrió una derrota por 4-1 ante Porto. Además, Erling Haaland tendrá un antecedente especial: marcó cuatro goles en sus tres enfrentamientos anteriores de Champions contra Napoli.

Por su parte, Arsenal llega después de vencer 2-1 al Slavia Praga y mantiene una importante racha en la competición. Los dirigidos por Mikel Arteta acumulan 16 partidos consecutivos sin perder en la fase de grupos o liga, mientras que Borussia Dortmund viene de superar 2-1 al Real Betis.

Real Madrid también buscará prolongar su buen momento en el torneo. En su última presentación derrotó 3-2 al AEK Atenas y ahora tendrá enfrente al PSV, que cayó 2-1 ante el Club Brugge. Kylian Mbappé estará ante una oportunidad especial, ya que necesita un gol para alcanzar los 75 tantos en la Champions League.

Otro duelo que promete emociones es el Feyenoord-Porto. El equipo portugués llega después de golear 4-1 al Napoli, mientras que los neerlandeses fueron derrotados 3-0 por el Inter.

Durante la jornada habrá canales autorizados de YouTube que ofrecerán programas especiales, seguimiento minuto a minuto y reacciones en directo sobre los diferentes compromisos mientras estos se juegan en vivo. Estas alternativas permitirán a los hinchas mantenerse informados sobre los resultados, goles y principales incidencias de cada partido.