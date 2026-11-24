La noche del domingo 22 de noviembre, un supuesto león fue visto en el barrio de Uskumruköy, en el distrito de Sarıyer, Estambul, a unos 16 kilómetros del estadio RAMS Park, donde este martes 24 se enfrentaron Galatasaray y Aston Villa por la Champions League.

El aviso se produjo después de que las cámaras de seguridad de una comisaría de la zona de Zekeriyaköy captaran a un animal que, según la primera evaluación de los agentes, tenía un aspecto parecido al de un león.

La alerta movilizó a las autoridades, que desplegaron un operativo de búsqueda con personal policial, equipos de protección de la naturaleza y servicios de emergencia. Los primeros reportes hablaron de cerca de 70 efectivos y siete drones para rastrear el sector.

En medio de la preocupación, la Gobernación de Estambul informó inicialmente que se había localizado la zona donde estaría el animal y aseguró: “Se están haciendo todos los esfuerzos posibles para capturarlo con vida”.

Las labores incluyeron recorridos por tierra, vigilancia aérea con drones de cámaras térmicas, colocación de cebos y cámaras trampa con sensores de movimiento. También se adoptaron medidas preventivas en sectores cercanos.

Pero la historia dio un giro. El lunes 23 de noviembre, después de revisar nuevas imágenes captadas desde distintos ángulos, la Gobernación comunicó que no se había encontrado evidencia concreta de la presencia de un león y que el animal registrado no correspondía a un león ni a otra especie de felino de gran tamaño.

De esta manera, la alarma que había generado preocupación en Estambul terminó siendo una falsa alerta sobre la presencia de un gran felino. Las autoridades no identificaron públicamente qué animal aparecía en las imágenes.

Foto: redes sociales.

Foto: redes sociales.

El episodio coincidió con la previa del encuentro entre Galatasaray y Aston Villa, pero el partido se disputó con normalidad y no hubo una suspensión oficial relacionada con este caso.