La Federación de Yungas de La Paz se declaró en estado de emergencia y anunció la suspensión de las salidas del transporte hacia el norte del departamento desde las 00:00, de este miércoles en rechazo al incremento del precio del diésel establecido por el Gobierno nacional.

El dirigente del sector, David Apaza, informó que la medida inicialmente será asumida por los transportistas del sector pesado y masivo y se mantendrá hasta el jueves, cuando participarán en un ampliado nacional convocado por su confederación para definir nuevas acciones de protesta.

"Nosotros estamos en estado de emergencia por este decreto que el Gobierno sacó a medianoche. Por esta dieselazo que nos da al sector del norte de La Paz", manifestó Apaza.

Exigen la abrogación del decreto

El dirigente cuestionó la decisión gubernamental de incrementar el precio del combustible y aseguró que los transportistas no están en condiciones de asumir nuevos costos operativos sin afectar sus ingresos.

Asimismo, sostuvo que el sector rechaza cualquier incremento en los pasajes y los fletes, debido a que considera que la población también atraviesa dificultades económicas.

"Nosotros no podemos subir el pasaje de la noche a la mañana. Por esa razón nosotros rechazamos y estamos en estado de emergencia", afirmó.

Apaza fue enfático al señalar que la principal demanda del sector es la abrogación del decreto que establece el nuevo precio del diésel.

Descartan incremento de pasajes y fletes

El representante explicó que los transportistas no pretenden trasladar el incremento del combustible a los usuarios mediante un ajuste de tarifas, debido a que esto podría generar conflictos con la población.

Indicó que la cantidad de pasajeros y la demanda de transporte de carga habrían disminuido, situación que, según afirmó, afecta los ingresos de los operadores.

"Nuestros compañeros del sector pesado y sector masivo están trabajando sacando prácticamente solo para el diésel y no están ganando nada", sostuvo.

También señaló que no existe un estudio actualizado de costos operativos elaborado por la Gobernación que permita establecer una eventual modificación de las tarifas.

Cuestionan falta de GNV en el norte paceño

Apaza también cuestionó las referencias al uso de gas natural vehicular (GNV) como alternativa para el transporte y aseguró que en las poblaciones del norte de La Paz no existen estaciones de servicio que comercialicen este combustible.

"El sector del norte de La Paz, ningún motorizado, tanto liviano como diésel, usa GNV, porque no tenemos ni un surtidor de GNV", afirmó.

En ese sentido, pidió a las autoridades nacionales considerar las condiciones particulares de transporte y abastecimiento que enfrenta esa región.

Anuncian ampliado nacional y no descartan una marcha

El dirigente informó que el jueves participarán en un ampliado nacional convocado por su confederación, donde se analizará la situación del transporte y se definirán nuevas medidas de presión en función de las determinaciones de los demás departamentos.

Asimismo, no descartó que la Federación de Yungas de La Paz realice una marcha como parte de sus movilizaciones.

Apaza también cuestionó la falta de información oficial sobre los costos de importación del diésel y afirmó que, según los datos que maneja el sector, Bolivia estaría comercializando el combustible a precios superiores a los de otros países de Sudamérica.

Por ello, demandó a YPFB, la ANH y al Ministerio de Hidrocarburos transparentar los costos de adquisición del carburante.

Finalmente, pidió disculpas a la población que tenía previsto viajar hacia el norte de La Paz y advirtió que no habrá salidas de transporte durante la aplicación de la medida de protesta.