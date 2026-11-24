El incremento del precio del diésel en Bolivia volvió a generar cuestionamientos en el sector transporte. La Cámara de Transporte del Oriente expresó su rechazo a lo que considera una tercera subida del combustible y cuestionó que la medida se aplique en un contexto en el que, según sus representantes, los precios en el mercado internacional muestran una tendencia a la baja.

El presidente de la Cámara de Transporte del Oriente, Erlan Melgar, manifestó su preocupación por las consecuencias que este nuevo incremento puede generar en la economía nacional, principalmente en los sectores productivos y en la cadena de abastecimiento.

“Nosotros somos taxativos y cortantes, rechazamos esta nueva subida y que más bien nos fijemos en el precio internacional y que el Gobierno reaccione en favor de los más desfavorecidos de la población boliviana en su conjunto. Esto es realmente lamentable porque termina impactando de forma directa lo que significa la economía de la producción”, señaló Melgar.

El presidente de la Cámara de Transporte del Oriente explicó que el transporte depende directamente de la actividad productiva y advirtió que cualquier dificultad para los productores también repercute en el traslado de mercancías y en la disponibilidad de alimentos y otros productos en los mercados.

“Si ellos no producen, nosotros no transportamos. Si nosotros no transportamos, el mercado no se va a ver abastecido. Por lo tanto, generaría un desabastecimiento de la mesa de los bolivianos. ¿Eso es lo que realmente queremos?”, cuestionó.

Melgar también recordó que, según su recuento, el sector ya enfrentó dos incrementos anteriores: uno registrado el 17 de diciembre del año pasado y otro el 18 de septiembre del presente año. Por ello, expresó su sorpresa ante una nueva modificación del precio del combustible.

“Ya ha habido, insisto, una subida el 17 de diciembre del año pasado, una segunda subida el 18 de septiembre del presente año y hoy nos volvemos a desayunar con una nueva subida cuando nuestros colegas hace un momento mencionaban y decían que el mercado internacional está en bajada y nuestro país está en subida, en contra flecha de lo que el mundo también nos está estableciendo y nos está diciendo qué es lo que le pasa a nuestro gobierno, qué es lo que le pasa a nuestros legisladores”, manifestó el representante del transporte.

Ante este escenario, la Cámara de Transporte del Oriente considera necesario que las autoridades transparenten las disposiciones relacionadas con el precio de los combustibles y establezcan reglas claras para los diferentes sectores económicos. Melgar señaló que la falta de respuestas genera incertidumbre y dificulta la planificación de las actividades productivas y del transporte.

“Necesitamos despertar una activación inmediata de lo que significa transparentizar una normativa que realmente genere tranquilidad, trazabilidad, seguridad jurídica que todos los sectores necesitamos y que lamentablemente no tenemos una respuesta. Desde nuestro sector, el sector transporte, nosotros rechazamos esta tercera subida”, concluyó.