Un suboficial de la Policía fue enviado con detención preventiva por 30 días a la cárcel de San Sebastián varones, en Cochabamba, luego de ser sorprendido presuntamente intentando introducir sustancias psicotrópicas, chips telefónicos y otros objetos al penal de máxima seguridad de El Abra.

El fiscal departamental de Cochabamba, Eddy Ordóñez, informó que la determinación judicial también alcanza a una mujer que habría colaborado con el efectivo policial y le entregó la bolsa que contenía los elementos incautados.

Detalló que durante la intervención se encontraron 561 tabletas de un compuesto psicotrópico, además de chips telefónicos, cargadores y otros objetos.

El efectivo, identificado como Santiago O. A., cumplía funciones de guardia de seguridad en el recinto penitenciario de máxima seguridad, de acuerdo antecedentes del caso.

Fue descubierto durante una requisa cuando presuntamente intentaba ingresar de manera clandestina más de 500 comprimidos de clonazepam y 11 chips telefónicos de distintas operadoras.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias en las que el policía y su acompañante pretendían introducir estos elementos al centro penitenciario.

Revelan más antecedentes penales

Ordóñez informó que el suboficial registra dos antecedentes: uno por uso indebido de bienes y servicios públicos, correspondiente a 2017, y otro por el delito de estafa.

El caso también tiene antecedentes desde 2008, cuando el uniformado estuvo involucrado junto a otros dos policías en la falsificación de una orden fiscal de allanamiento.

De acuerdo con los datos del caso, el documento pretendía ser utilizado para ingresar a un domicilio en la ciudad de El Alto, donde supuestamente se encontraba un botín de joyas perteneciente a la banda de un ciudadano colombiano conocido como “El Caizedo”.