Cámaras de seguridad registraron a dos hombres que se desplazaban en una motocicleta y a la vagoneta de la víctima mientras circulaban por las calles de la ciudad, antes del ataque armado ocurrido la noche del lunes 23 de noviembre.

El hecho se registró en inmediaciones de la avenida Oblitas, cerca del estadio Félix Capriles, donde Jason Antonio Chagas Ferreira, de 35 años, fue atacado a tiros.

De acuerdo con los primeros reportes, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta habrían participado en el ataque contra el ciudadano brasileño.

Las imágenes de vigilancia permiten observar a los motociclistas y la vagoneta de la víctima mientras transitaban por el sector.

El ciudadano brasileño fue identificado como Jason Antonio Chagas Ferreira, de 35 años.

Según la información de la autopsia médico-forense, el hombre recibió seis impactos de bala en el tórax, lesiones que provocaron su fallecimiento.

Tras el ataque, fue auxiliado y trasladado a un centro médico, donde se confirmó su muerte.

La Policía continúa recopilando grabaciones de seguridad y otros elementos que permitan reconstruir lo ocurrido.