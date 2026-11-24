La Asociación de Boxeo de La Paz se pronunció sobre la pelea clandestina que se realizó en el interior de una discoteca del centro paceño y que terminó con la muerte de Mauricio G., de 23 años. La institución negó cualquier vínculo con la organización del evento y aclaró que nunca autorizaría un combate de boxeo profesional en un establecimiento nocturno donde se expenden bebidas alcohólicas y no existen las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de los participantes.

El presidente de la asociación, Edwin Tapia, manifestó que el pronunciamiento busca deslindar responsabilidades ante posibles intentos de vincular a la institución con este tipo de actividades. Asimismo, aseguró que desconocían a las personas que organizaron el encuentro y exigió que se investigue y sancione a todos los involucrados.

"Que caiga con todo el peso de la ley a todos los responsables, cómplices y organizadores, porque no podemos jugar con la vida de los deportistas. Más aún, ni siquiera son boxeadores profesionales. Jamás vamos a autorizar una pelea de boxeo profesional en una discoteca", sostuvo.

La institución cuestionó las condiciones en las que se desarrolló el combate, debido a que se improvisó un cuadrilátero dentro de un local nocturno, sin las garantías de seguridad que exige una actividad deportiva. "¿Dónde están bebiendo, quién lo va a socorrer al boxeador en ese momento? Nadie", advirtió.

Tapia también fue enfático al señalar que estos encuentros están prohibidos y que no deben confundirse con competencias deportivas reguladas por la asociación. "Eso está totalmente prohibido, como su nombre dice, esos son actos criminales prácticamente", afirmó.

Fiscalía investigará a propietarios y organizadores

Por su parte, el Ministerio Público y la Policía avanzan con las investigaciones para establecer las responsabilidades por la muerte del joven. El fiscal departamental de La Paz, Gabriel Quiroga, confirmó que se convocará a declarar a propietarios, administradores, organizadores y otras personas que pudieron intervenir en el evento. También señaló que la calificación jurídica del caso podría modificarse conforme avancen las pesquisas.

La autopsia médico legal estableció que la víctima falleció por un traumatismo craneoencefálico. Sin embargo, la Fiscalía indicó que todavía debe determinarse si las lesiones que provocaron su muerte fueron ocasionadas durante el combate o si existían golpes anteriores. La discoteca donde se desarrolló la pelea fue precintada por la Policía.

Concejo Municipal pide auditorías a discotecas

El caso también generó preocupación en el Concejo Municipal de La Paz. La concejal Carola Antezana presentó una minuta de comunicación para recomendar al alcalde una auditoría e inspecciones a discotecas, bares y cantinas, ante la proliferación de establecimientos, algunos presuntamente clandestinos, en zonas como Max Paredes, Periférica, el centro paceño y la zona Sur.

Además, los concejales pidieron investigar posibles cobros irregulares para permitir el funcionamiento de estos locales y exigieron mayores controles municipales.

Cuatro muertes en menos de un mes

Semanas atrás tres personas murieron intoxicadas en una discoteca ilegal de la zona de Miraflores. Con el fallecimiento de Mauricio G., suman cuatro las muertes registradas en menos de un mes dentro de establecimientos nocturnos de La Paz.

El joven de 23 años resultó gravemente herido durante una pelea organizada el sábado 21 de noviembre en una discoteca karaoke de la calle Potosí y falleció posteriormente. Sus familiares aguardan que las investigaciones permitan identificar a quienes organizaron el combate y establecer todas las responsabilidades.