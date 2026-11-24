El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ratificó la sentencia que dispone la destitución de la jueza Livia Santa Alarcón Aranda, del Juzgado 13º de Instrucción Penal de Santa Cruz. El presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer Arancibia, confirmó este martes 24 de noviembre de 2026 que la determinación constitucional permitirá hacer efectiva la sanción disciplinaria que permanecía paralizada.

En declaraciones, Spencer explicó que el pronunciamiento del TCP se produjo el pasado 27 de octubre, luego de las gestiones realizadas por el Consejo de la Magistratura para que la instancia constitucional se pronunciara sobre el caso.

El proceso tiene antecedentes en una decisión del Tribunal Disciplinario del departamento de Oruro, que determinó la destitución de la jueza por una falta considerada gravísima dentro del ejercicio de sus funciones. Posteriormente, la sanción fue ratificada por anteriores autoridades del Consejo de la Magistratura.

Sin embargo, la decisión quedó paralizada después de que la jueza presentara una acción de amparo constitucional en Chuquisaca, donde obtuvo la tutela y se ordenó al Consejo de la Magistratura emitir una nueva resolución.

Según explicó Spencer, la institución volvió a ratificar la destitución y solicitó un pronunciamiento del Tribunal Constitucional para resolver la situación jurídica de la sanción.

“A tanta insistencia de presentar al Tribunal Constitucional de que se pueda pronunciar al respecto de una destitución de una juez del departamento de Santa Cruz sobre una falta gravísima que ha cometido dentro de sus funciones, pero ahí tenemos una destitución de la juez y del Tribunal Disciplinario con los jueces ciudadanos en el departamento de Oruro, en la cual es ratificada por el anterior Consejo de la Magistratura, son los anteriores consejeros y a raíz de esa ratificación hay un amparo en el departamento de Chuquisaca en la cual le dan la tutela a ella y le dicen al Consejo de la Magistratura que dicte nueva resolución y ratificamos la destitución de esa juez que ha sido destituida por el departamento de Oruro”, señaló la autoridad.

El presidente del Consejo de la Magistratura también cuestionó la falta de participación de los otros consejeros en las gestiones para conseguir el pronunciamiento constitucional.

“Ahora, en fecha 27 de octubre del 2026 se pronuncia el Tribunal Constitucional a insistencia del Consejo de la Magistratura, en este caso de mi persona porque los otros dos consejeros no se no movieron un pelo para poder realizar estos actos”, agregó Spencer.

Posteriormente, confirmó que la decisión del TCP ratifica la sentencia de primera instancia que establece la separación definitiva de Alarcón de sus funciones como jueza de instrucción cautelar en Santa Cruz.

“Entonces, se pronuncia y ratifica la sentencia de primera instancia, donde se destituye a la juez Livia Alarcón, de su cargo de juez de instrucción cautelar del departamento de Santa Cruz”, manifestó.

Notificación en Santa Cruz

Spencer anunció que el Consejo de la Magistratura realizará las gestiones correspondientes para que la jueza sea notificada con la determinación constitucional en el departamento de Santa Cruz.

“En la cual se va a hacer al departamento de Santa Cruz para que hoy día pueda notificarse con esta destitución de una sentencia del Tribunal Constitucional que ha podido emitir en fecha veintisiete de octubre del dos mil veintiséis que hemos sido nosotros notificados recientemente”, sostuvo.